Мальчик пропал в Акмолинской области

Полицейские и волонтеры разыскивают несовершеннолетнего акмолинца Илью Серобаба, который вышел из дома 26 декабря и не вернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в отдел полиции Ерейментауского района обратился местный житель с просьбой оказать содействие в поиске сына Ильи Серобаба 2011 года рождения, который в вечернее время 26 декабря ушел из дома и до обращения отца в полицию не вернулся.

На поиски без вести пропавшего мальчика был незамедлительно ориентирован личный состав отдела полиции, приданные силы, сотрудники местных исполнительных органов, органов образования и общественность.

Информация о без вести пропавшем и ориентировки направлены во все территориальные подразделения департамента полиции и соседние регионы. Проводятся поисковые мероприятия.

Приметы мальчика: рост 130-140 см, худощавого телосложения, волосы прямые светлые, губы тонкие, подбородок прямой, глаза карие. Был одет в черную куртку, болоньевые брюки синего цвета, обувь черного цвета.

"Департамент полиции Акмолинской области обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, срочно сообщить на линию 102, либо по следующим номерам: 8 (716 33) 2-18-77, 2-12-52, сот.: 8 776 284 93 86", - обратились в ведомстве.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних: