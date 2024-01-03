Метель и сильный ветер: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

На завтра, 4 января, в 11 областях и одном городе республиканского значение объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Шымкенте 4 января ночью и утром ожидается туман.

Кроме того, ночью и утром на востоке, юге и севере Атырауской области прогнозируются туман и гололед.

На севере, западе и юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Днем на севере и востоке региона порывы ветра до 15-20 м/с.

Также, по прогнозам синоптиков, ночью на большей части Северо-Казахстанской области выпадет снег. Ночью на большей части области, а днем – на западе ожидается низовая метель. Ветер на севере, западе, востоке с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юго-востоке Карагандинской области появится туман. На западе и юге – порывы ветра до 18 м/с.

На западе, севере и востоке Костанайской области будет метель. На юге – туман и гололед. Скорость ветра на западе, севере и востоке региона будет достигать 15-20 м/с.

По данным метеорологов, ночью и утром на юге, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах ветер усилится до 15-20 м/с.

Ночью на севере и востоке, а днем – на западе Западно-Казахстанской области прогнозируются низовая метель и гололед. Ветер днем на западе области может достигать 15-20 м/с.

Днем на севере области Ұлытау ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере и в центре региона – туман. На севере области порывы ветра до 18 м/с.

На западе, севере и юге Актюбинской области будет гололед. Ночью на севере и востоке – низовая метель.

Ночью на западе, севере и в центре Мангистауской области тоже ожидается гололед. На западе, северо-востоке региона – туман. Ночью на западе и юге области порывы ветра до 15-20 м/с.

Также утром и днем на севере и западе Кызылординской области прогнозируются гололед и туман.