Самолет не смог взлететь в аэропорту Уральска

Борт авиакомпании Air Astana не смог вылететь из аэропорта Уральска в Астану. Рейс перенесли на следующий день, пассажирам предоставили другой самолет, передает "Уральская неделя".

Издание сообщает, что более ста пассажиров рейса Уральск — Астана несколько часов просидели в самолете, пока он пытался взлететь. Борт должен был вылететь в 16:40 второго декабря, но по техническим причинам рейс перенесли.

В пресс-службе Уральского международного аэропорта прокомментировали, что после посадки пассажиров самолет дважды предпринимал попытку подняться в воздух. В 20:30 стало ясно, что воздушное судно не вылетит.

Пассажиров попросили приехать в аэропорт 3 декабря. Сегодня в 11:00 они смогли отправиться в столицу на другом самолете.

Напомним, в ноябре прошлого года в аэропорту Уральска отменили рейсы во Франкфурт и Астану из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажирам предоставили услуги, положенные по закону. Если авиарейс был задержан по вине перевозчика, то пассажиров должны обеспечить напитками, горячим питанием и бесплатно предоставить им другие услуги.

В конце декабря прошлого года массовые задержки и отмены рейсов произошли в Астане. Из-за обрушившегося на столицу снегопада аэродром даже пришлось закрыть на несколько часов. В Минтранспорта заверили, что пассажирам вернут 100% стоимости билетов и дали инструкцию, как оформить возврат.