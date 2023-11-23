Рейсы из Уральска во Франкфурт и Астану отменили: в Air Astana озвучили причину

Причины отмены ряда рейсов из Уральска, в том числе и рейса Уральск-Франкфурт-Уральск озвучили в авиакомпании Air Astana, передает NUR.KZ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и в результате ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральск, отменены рейсы Air Astana по маршрутам Уральск-Франкфурт-Уральск и Уральск-Астана, а также рейс из Алматы в Уральск и обратно.

Пассажирам отмененных рейсов предоставлено питание, бесплатное перебронирование или возврат билета. Пассажирам рейса Уральск-Астана предоставлены проживание, питание и трансфер", - сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

В Air Astana также отметили, что для получения информации о задержках можно обращаться по горячей линии +7 7272 44 4478 и проверять статус рейсов на официальном сайте авиакомпании.

В июне мы сообщали о том, что пассажиры пожаловались на долгую задержку рейса Air Astana "Дубай – Алматы". Первоначально вылет был отложен на три часа, но позже его перенесли на следующий день.

Позже в Air Astana прокомментировали задержку рейса из Дубая в Алматы, сообщив, что ожидают запчасть с инженерами с рейса Астана-Дубай.