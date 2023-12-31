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"Вернуть 100% стоимости билетов": Минтранспорта об отмене рейсов в аэропорту Астаны

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Мужчина держит в руках паспорт с авиабилетом
Паспорт и авиабилет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пассажирам, не вылетевшим из Астаны, возвращается 100% стоимости авиабилетов, заявили в министерстве транспорта - пресс-секретарь ведомства озвучил подробности, передает NUR.KZ.

В соцсетях распространяется некорректная информация о сборах и штрафах при возврате авиабилетов из-за отмены и задержек рейсов из Астаны, об этом сообщил пресс-секретарь Мин транспорта РК Жанжигит Омархан на официальной странице в Facebook.

"Вопрос сразу же и полностью решен в пользу клиентов авиакомпаний. Министерство транспорта Казахстана дало авиакомпаниям поручение вернуть пассажирам, которые по независящим от них причинам не смогли вылететь из Астаны, 100% стоимости билетов. Для возврата полной стоимости билета клиентам необходимо сделать прямое обращение к авиакомпаниям. Сделать это можно двумя способами: по телефону или при посещении офисов авиаперевозчиков, расположенных в здании аэропорта Астаны", - отметил он.

Представитель ведомства также подчеркнул, что возврат сейчас не следует оформлять через сайты и мобильные приложения авиакомпаний, так как они продолжают отображать штрафы и сборы.

"Вчера было проведено совещание с авиакомпаниями, где принят ряд решений касательно отправки пассажиров и оптимизации нарушенного графика вылетов и прилетов. В результате ситуация разрешилась, аэропорт уже с ночи принимает прибывающие самолеты и обеспечивает вылеты в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

Накануне в Астане из-за непогоды массово задерживали самолеты. Утром 30 декабря столичный аэропорт перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями.

Как уточнили позже в столичном аэропорту было запланировано выполнить всего 29 рейсов с 15:00 до 00:00 30 декабря. Однако из них 21 был задержан из-за плохой погоды в городе, а 8 рейсов были отложены.

31 декабря из-за непогоды были отменены 10 рейсов - об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053468-vernut-100-stoimosti-biletov-mintransporta-ob-otmene-reysov-v-aeroportu-astany/

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