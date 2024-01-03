Запрет личных авто и мяса: казахстанцы пугают друг друга "новыми правилами" для мегаполисов
Опубликовано:
Информацию о том, что к 2030 году в сотне мегаполисов мира людям запретят ездить на личных автомобилях, а также введении других запретов рассылают друг другу казахстанцы, пишет Stop Fake.
В рассылке также говорится, что в магеполисах запретят покупать более трех предметов одежды в месяц, есть мясо и молочные продукты.
Эксперты отметили, что все это - фейк. Подобную информацию начали рассылать еще в августе 2023 года, со временем количество городов, упомянутых в публикации увеличивалось - от 14 до 100.
Также удалось выяснить, что фейк появился из-за искажения сообщения о том, что 14 городов мира обязуются проводить устойчивую продовольственную политику с целью снижения влияния на изменения климата.
"Под этим подразумевается, что в указанных городах мэры будут проводить работу для того, чтобы в их городах здоровая, полезная и имеющая низкий углеродный след еда была доступна для всех. При этом об отказе от мяса или молочных продуктов никто не заявлял", - сообщили фактчекеры.
Также, по их словам, нигде не говорилось об отказе от личных авто и тем более об ограничениях при покупке одежды.
Стоит отметить, что с 1 января жизнь казахстанцев действительно изменилась, ранее мы писали, что с нового года пособия и соцвыплаты для семей с детьми увеличились в Казахстане.
Кроме того, с января 2024 года нарушения правил дорожного движения будут обходиться дороже. Это связано с ростом МРП.
Напомним, что МРП В 2024 году увеличился на 7% - до 3 692 тенге. Следом в Казахстане увеличились прожиточный минимум, минимальная зарплата и другие показатели.
Также мы писали о том, какие законы начинают действовать с 1 января в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053738-zapret-lichnyh-avto-i-myasa-kazahstantsy-pugayut-drug-druga-novymi-pravilami-dlya-megapolisov/