Запрет личных авто и мяса: казахстанцы пугают друг друга "новыми правилами" для мегаполисов

Информацию о том, что к 2030 году в сотне мегаполисов мира людям запретят ездить на личных автомобилях, а также введении других запретов рассылают друг другу казахстанцы, пишет Stop Fake.

В рассылке также говорится, что в магеполисах запретят покупать более трех предметов одежды в месяц, есть мясо и молочные продукты.

Эксперты отметили, что все это - фейк. Подобную информацию начали рассылать еще в августе 2023 года, со временем количество городов, упомянутых в публикации увеличивалось - от 14 до 100.

Также удалось выяснить, что фейк появился из-за искажения сообщения о том, что 14 городов мира обязуются проводить устойчивую продовольственную политику с целью снижения влияния на изменения климата.

"Под этим подразумевается, что в указанных городах мэры будут проводить работу для того, чтобы в их городах здоровая, полезная и имеющая низкий углеродный след еда была доступна для всех. При этом об отказе от мяса или молочных продуктов никто не заявлял", - сообщили фактчекеры.

Также, по их словам, нигде не говорилось об отказе от личных авто и тем более об ограничениях при покупке одежды.

Стоит отметить, что с 1 января жизнь казахстанцев действительно изменилась, ранее мы писали, что с нового года пособия и соцвыплаты для семей с детьми увеличились в Казахстане.

Кроме того, с января 2024 года нарушения правил дорожного движения будут обходиться дороже. Это связано с ростом МРП.

Напомним, что МРП В 2024 году увеличился на 7% - до 3 692 тенге. Следом в Казахстане увеличились прожиточный минимум, минимальная зарплата и другие показатели.

Также мы писали о том, какие законы начинают действовать с 1 января в Казахстане.