Налог для иностранных туристов официально отменили в Казахстане

В Казахстане установили размер туристского взноса на уровне 0% – иностранные туристы теперь не будут платить налог за пребывание в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА.

В конце декабря в силу вступил приказ о внесении изменений в приказ министра культуры и спорта РК от 14 июля 2023 года № 181 "Об утверждении Правил уплаты туристского взноса для иностранцев".

Согласно этому документу в правилах был изменен пункт 5.

В старой редакции в нем говорилось о том, что к туристскому взносу в местах размещения применяются фиксированные ставки в размере от 0,2 до 0,5 МРП.

Теперь же его изложили в такой редакции:

"В местах размещения к туристскому взносу применяется ставка в размере 0 (ноль) процентов от стоимости пребывания".

Также из правил исключили пункты 7, 8 и 9, в которых были прописаны уточнения к размерам взимаемого туристского взноса.

Напомним, впервые в Казахстане о туристском взносе заговорили в 2021 году. В апреле того же года парламент принял закон по вопросам туристской деятельности. Отмечалось, что с учетом мирового опыта документ предусматривал введение туристского взноса с иностранцев.

Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова поясняла, что этот взнос представляет собой дополнительный источник местного бюджета на продвижение регионального туристического потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В ноябре 2021 года правительство Казахстана утвердило правила уплаты туристского взноса для иностранцев bed tax с 1 января 2022 года. При этом в целях восстановления рынка после пандемии, в прошлом году была утверждена нулевая ставка турвзноса.

Между тем в ряде городов Казахстана с 1 января прошлого года уже решили ввести туристский взнос для иностранных граждан в размере 5% от стоимости пребывания.

В июле представители Минкультуры и спорта сообщили, что с начала 2023 года в бюджеты акиматов страны от туристских взносов иностранцев поступило порядка 314 млн тенге. Большая часть суммы (86%) пришлась на Алматы – 270,6 млн тенге.

В августе 2023 года для данного налога для иностранцев установили новые ставки – считать его решили отталкиваясь от МРП.

В октябре же вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев заявил, что в Казахстане намерены полностью отказаться от туристского налога для иностранцев.