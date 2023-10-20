Отменить туристский налог для иностранцев намерены в Казахстане

Сегодня на брифинге СЦК вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев заявил, что в Казахстане намерены полностью отказаться от туристского налога для иностранцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодняшний день считаем, что мы должны полностью отказаться от bed tax. Если он порождает действительно такое количество неудобств для бизнеса и для иностранных гостей, то мы приняли решение полностью от него отказаться. И такое поручение нам было направлено от руководства.

Поэтому мы сейчас принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки от bed tax отказаться. Не уверен, что мы к нему вернемся", – заявил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

По словам замминистра, за время, которое успел просуществовать налог bed tax, в Казахстане собрали около 500 млн тенге.

Напомним, впервые в Казахстане о туристском взносе заговорили в 2021 году. В апреле того же года парламент принял закон по вопросам туристской деятельности. Отмечалось, что с учетом мирового опыта документ предусматривал введение туристского взноса с иностранцев.

Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова поясняла, что этот взнос представляет собой дополнительный источник местного бюджета на продвижение регионального туристического потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В ноябре 2021 года правительство Казахстана утвердило правила уплаты туристского взноса для иностранцев bed tax с 1 января 2022 года. При этом в целях восстановления рынка после пандемии, в прошлом году была утверждена нулевая ставка турвзноса.

Между тем в ряде городов Казахстана с 1 января текущего года уже решили ввести туристский взнос для иностранных граждан в размере 5% от стоимости пребывания.

В июле представители Минкультуры и спорта сообщили, что с начала 2023 года в бюджеты акиматов страны от туристских взносов иностранцев поступило порядка 314 млн тенге. Большая часть суммы (86%) пришлась на Алматы – 270,6 млн тенге.

В августе 2023 года для данного налога для иностранцев установили новые ставки – считать его решили отталкиваясь от МРП.