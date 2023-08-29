Новые ставки туристского взноса установили для иностранцев в Казахстане

Билет на самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Туристский взнос с иностранцев в Казахстане взимается с начала 2023 года. А с августа его размер начали определять по новым правилам, передает Министерство культуры и спорта РК.

С начала 2023 года иностранные туристы, отдыхающие в Казахстане, должны платить туристские взносы за каждые сутки пребывания в местах размещения. За первое полугодие в бюджеты акиматов страны таким образом поступило более 314 млн тенге.

Ранее ставка определялась в виде процентов от стоимости проживания, однако с 1 августа методика определения тарифов изменилась.

Теперь, согласно приказу Министра культуры и спорта РК от 14 июля 2023 года, к туристскому взносу применяются фиксированные ставки от 0,2 до 0,5 от величины месячного расчетного показателя (МРП), или от 690 тенге до 1 725 тенге на 2023 год.

Точные тарифы в рамках минимального и максимального размеров местные маслихаты определяют самостоятельно. При этом учитываются статистические данные по туристскому потоку за аналогичный период прошлого года. Если туристов стало меньше, то размер взноса могут уменьшить, если же наоборот, то можно будет его увеличить.

Также допускается изменение размеров ставок в зависимости от сезонности, но не чаще двух раз в год.

При этом установленный тариф иностранцы должны уплачивать в момент регистрации в местах размещения (кроме хостелов, гостевых домов и арендного жилья). В стоимость проживания он не включается.

В Минкульте отмечают, что подобные взносы являются общемировой практикой, которая не вызывает у иностранных туристов неудобств, но при этом позволяет пополнить бюджеты акиматов.

На данный момент также прорабатывается вопрос по определению категорий лиц, которые будут освобождены от уплаты турвзноса. Однако это требует внесения изменений в законы, поэтому может потребоваться длительное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2034377-novye-stavki-turistskogo-vznosa-ustanovili-dlya-inostrantsev-v-kazahstane/