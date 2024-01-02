В 14 из 17 областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На большей части Казахстана завтра, 3 января, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление ветра и резкое похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

3 января в Астане ночью резко похолодает до минус 15-17 градусов.

В Мангистауской области ожидается усиление ветра, на западе, севере области могут наблюдаться порывы 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области, а также в самом Костанае утром и днем прогнозируют метель и ветер с порывами 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель, порывы ветра до 15-20 м/с, на юге – туман. В Караганде ночью ожидается низовая метель.

Сегодня ночью и завтра утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области синоптики обещают туман, гололед, низовую метель. На западе, севере, востоке региона – порывы ветра до 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

3 января на юге, севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде в этот день так же будет туманно.

Туман обещают и на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области, а также в Шымкенте.

3 января на севере области Абай ожидаются метель, гололед. На севере, в центре области скорость ветра будет равна 15-20 м/с, ночью порывы могут достигать 25 м/с. В Семее прогнозируют метель, гололед, а также порывы ветра до 15-20 м/с.

Жителей Павлодарской области и Павлодара ожидает метель, скорость ветра – 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области и в Усть-Каменогорске ожидаются метель, гололед.

3 января ночью и утром на юге, востоке Атырауской области прогнозируют туман, гололед. Порывы ветра на востоке региона достигнут 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской области ночью на юге, востоке, а днем – на западе, севере, востоке – пообещали низовую метель. Ночью в Костанайской области синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха до 23-28 мороза.

В Северо-Казахстанской области 3 января ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25-30 градусов мороза. В Акмолинской области температура опустится до 21-26 градусов, в южной половине – до 13-18 градусов минус.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в течение января по Казахстану. Так, на большей части страны прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах – преимущественно в виде снега. Частыми будут метель, гололед, а также усиление ветра до 15-28 м/с. После 10 января на подавляющей части Казахстана ожидается частая смена погоды – морозные дни будут сменяться оттепелью.