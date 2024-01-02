Снегопад ожидается в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Сегодня, 2 января, в Алматы и Шымкенте ожидается облачная погода и плюсовая температура. В Астане – снегопад. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 5 градусов тепла, а ночью – опустится до -2 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали снегопад. В дневное время температура воздуха поднимется до -2 градусов, ночью – снизится до -13 градусов. Скорость ветра будет равна 11,1 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже облачная погода. Днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов, ночью – опустятся до 1 градуса. Скорость ветра – 3,7 м/с.

Между тем сегодня почти во всех областях Казахстана, а также в столице объявлено штормовое предупреждение.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в течение января по Казахстану. Так, на большей части страны прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах – преимущественно в виде снега. Частыми будут метель, гололед, а также усиление ветра до 15-28 м/с. После 10 января на подавляющей части Казахстана ожидается частая смена погоды – морозные дни будут сменяться оттепелью.