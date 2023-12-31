Ограничения по всем направлениям республиканских трасс сняли в Казахстане

По информации "КазАвтоЖол", в Казахстане сняли ограничения по всем направлениям республиканских трасс, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал компании.

Ранее из Астаны в направлении Темиртау по платному участку начала движение колонна автомашин под сопровождением дорожной службы и МПС. Это стало возможным из-за улучшения погодных условий - прекратились осадки.

Напомним, что почти 3,5 тыс. человек застряли на трассах в Карагандинской области из-за бурана. Ранее стражи порядка региона обратились к гражданам - жителям Карагандинской области посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов.

С таким же предупреждением власти Астаны - в акимате призвали горожан воздержаться от дальних поездок.

Днем ограничение движения транспорта действовало на десяти участках автодорог республиканского значения.