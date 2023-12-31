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30 лет независимости Казахстана

Акимат Астаны обратился к жителям и гостям столицы

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Уборка снега в Астане
Уборка снега. Фото с места событий: акимат Астаны

Столичные власти 31 декабря обратились к жителям и гостям Астаны - на город обрушилась непогода, NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В ведомстве подчеркнули, что коммунальные службы перешли на усиленный круглосуточный режим работы для удобного передвижения горожан.

Сегодня, 31 декабря, в столице ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с порывами до 20 м/с, временами до 28 м/с.

"Просим жителей и гостей столицы быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок", - призвали в акимате астанчан и гостей города.

В ведомстве напомнили, что с начала зимнего периода было вывезено около 800 тыс. кубометров снега, что составляет порядка 60 тыс. грузовиков.

Отметим, накануне в Астане из-за непогоды массово задерживали самолеты. Утром 30 декабря столичный аэропорт перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями.

Как уточнили позже в столичном аэропорту было запланировано выполнить всего 29 рейсов с 15:00 до 00:00 30 декабря. Однако из них 21 был задержан из-за плохой погоды в городе, а 8 рейсов были отложены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053453-akimat-astany-obratilsya-k-zhitelyam-i-gostyam-stolitsy/

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