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Полицейские обратились к жителям Карагандинской области

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Буран в Карагандинской области
Буран. Кадр из видео: ДП Карагандинской области

Жителям Карагандинской области посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов - в регионе бушует непогода, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Подчеркивается, что Карагандинская область находится во власти бурана. Полиция совместно со спасателями, волонтерами и местными исполнительными органами оказывают помощь оставшимся в непогоду в дороге.

Как отметили стражи порядка, несмотря на предупреждения, водители выезжают на трассы.

"Жителям и гостям Карагандинской области рекомендуем воздержаться от дальних поездок, не выезжать за пределы населенных пунктов, обращать внимание на СМС-оповещения о погодных условиях и ограничения движения транспортных средств", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее синоптики "Казгидромет" объявили в Карагандинской области штормовое предупреждение - 31 декабря на большей части региона ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на большей части области ожидается 15-20, днем на севере, западе области 15-20, временами порывы 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053442-politseyskie-obratilis-k-zhitelyam-karagandinskoy-oblasti/

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