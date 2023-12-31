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30 лет независимости Казахстана

Колонна из 3 тыс. автомобилей выехала в сторону Темиртау в сопровождении полиции

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Машина едет по заснеженной трассе
Гололед. Иллюстративное фото: LeManna/Getty Images

В "КазАвтоЖол" рассказали о ситуации на казахстанских дорогах - тысячи автомобилей выдвинулась в сторону Темиртау после улучшения погоды, передает NUR.KZ.

Временное прекращение осадков и снижение скорости ветра наблюдается на участке Астана-Темиртау. Достигнута допустимая норма видимости для проезда.

31 декабря в 11:00 из Астаны в направлении Темиртау по платному участку начала движение колонна автомашин под сопровождением дорожной службы и МПС. В колонне наблюдается около 3 тыс. автотранспортных средств.

"В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, активно продолжаются работы по очистке и подсыпке проезжей части, и на линии задействовано 20 единиц техники и более 30 человек", - добавили в ведомстве.

Напомним, что почти 3,5 тыс. человек застряли на трассах в Карагандинской области из-за бурана. Ранее стражи порядка региона обратились к гражданам - жителям Карагандинской области посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов.

С таким же предупреждением власти Астаны - в акимате призвали горожан воздержаться от дальних поездок.

Стоит отметить, что ранее синоптики "Казгидромет" объявили в Карагандинской области штормовое предупреждение - 31 декабря на большей части региона ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на большей части области ожидается 15-20, днем на севере, западе области 15-20, временами порывы 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053485-kolonna-iz-3-tys-avtomobiley-vyehala-v-storonu-temirtau-v-soprovozhdenii-politsii/

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