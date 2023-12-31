Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в канун Нового года

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 31 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурная погода. Температура днем поднимется до +2 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны в канун Нового года синоптики обещают снегопад. Днем столбики термометров поднимутся до -1 градуса, а ночью упадут до -5 градусов. Скорость ветра – 10,1 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже пасмурно. Днем - до +6 градусов, ночью похолодает до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,3 м/с.

Отметим, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в январе - в первый месяц 2024 года на большей части Казахстана прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах – преимущественно в виде снега. Частыми будут метель, гололед, а также усиление ветра.

Кроме того, еще осенью отмечалось, что зима этого года будет теплой с количеством осадков около и больше нормы. Температурный фон по территории республики ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса. По прогнозу синоптиков, в январе и феврале на большей части Казахстана осадки прогнозируются около и больше нормы.