Снег и плюсовая температура: какой будет погода в мегаполисах в последнюю субботу года

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 30 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем будет в пределах 0 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем ожидается -3 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 12,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.