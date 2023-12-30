Снег и плюсовая температура: какой будет погода в мегаполисах в последнюю субботу года
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 30 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем будет в пределах 0 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем ожидается -3 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 12,2 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053392-sneg-i-plyusovaya-temperatura-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-poslednyuyu-subbotu-goda/