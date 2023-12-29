"Обычно такое бывает только весной": угроза наводнения возникла в Актюбинской области
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В Актюбинской области из-за дождей и резкого потепления поднялся уровень воды в реках. Несколько районов оказались под угрозой наводнения, передает сайт телеканала КТК.
Сообщается, что река Сагыз в Байганинском районе Актюбинской области из-за резкого таяния снега и обильных дождей стала наполняться на глазах. В Шалкарском районе также после повышения температуры растаял снег, а вода разлилась по степи.
"Обычно такое происходит только в весеннее время", – отметили корреспонденты телеканала.
В общей сложности, по данным ДЧС, в пяти районах области произошло скопление талых и дождевых вод. На случай подтопления жилых домов экстренные службы были наготове. За сутки они откачали тысячу кубометров воды, благодаря чему ЧП удалось избежать.
"Силами департамента по ЧС совместно с местными исполнительными органами проводились работы по откачке и направлению дождевой и талой воды. Подтопление жилых домов не допущено. На 29 декабря текущего года обстановка стабильная, угроза отсутствует", – рассказал главный специалист управления ДЧС Актюбинской области Нурбек Оралбаев.
Источник: КТК
Напомним, в середине марта этого года в Актюбинской области начались паводки: реки вышли из берегов и затопили села и дороги в нескольких районах. Жителей сел и домашних животных эвакуировали.
Особенно сложная ситуация наблюдалась в селе Кобда – сообщалось, что оно буквально уходило под воду. Здесь пришлось ввести режим ЧС.
Позже вслед за Кобдой режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района. Здесь также затопило жилые дома и социальные объекты.
Кроме того, жители села Карагаш несколько суток не могли никуда выехать. Из-за резкого таяния снега произошел перелив на трассе. Местным приходилось переправляться на лодке. От цивилизации оказались отрезаны еще три населенных пункта – Каракудык, Аксазды, Самбай.
В конце марта сообщалось, что из-за паводков взрослых и детей эвакуировали из садоводческих коллективов Каргалинка и Солнышко в пригороде Актобе.
Как действовать во время паводков?
Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.
Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
"С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.
В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053389-obychno-takoe-byvaet-tolko-vesnoy-ugroza-navodneniya-voznikla-v-aktyubinskoy-oblasti/