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Транспортно-пересадочный узел построят на месте остановки, где автобус наехал на толпу в Алматы

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Фото с места ДТП
Место ДТП. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В акимате Алматы рассказали, как будет выглядеть транспортно-пересадочный узел в Калкамане для решения вопросов пассажиров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В акимате сообщили, что на сегодня разрабатывается рабочий проект "Строительство транспортно-пересадочного узла микрорайон Калкаман - проспект Райымбека - остановка "Городская больница №7".

"ТПУ расположен в районе городской больницы № 7. ТПУ состоит из двух блоков и соединен с подземным пешеходным переходом. Для посадки пассажиров предусмотрено устройство двух посадочных платформ.

Проект был начат в середине 2022 года, на сегодня ПСД проходит государственную экспертизу. Реализация проекта запланирована на 2024 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортно-пересадочный узел объединит автобусы городского и междугороднего назначения буквально под одной крышей. Это позволит пассажирам быстро и удобно пересаживаться с одного автобуса на другой.

"Узел будет обладать современным дизайном, обеспечивая комфортное ожидание пассажиров. Открытые площадки, зеленые насаждения и современная архитектура создадут приятную атмосферу для путешественников.

На узле будут размещены информационные стенды, дисплеи с расписаниями и актуальной информацией о движении транспорта. Это поможет пассажирам быстро ориентироваться и планировать свои поездки", - рассказали в акимате.

Кроме того, узел "Калкаман" будет акцентирован на удобстве для пешеходов и велосипедистов. Основное внимание будет уделено организации безопасных пешеходных дорожек, велосипедных стоянок и общественных пространств.

"Узел будет разделен на функциональные зоны, такие как стоянки для автомобилей, автобусные остановки, велосипедные стоянки и пешеходные зоны. Это поможет избежать хаоса и обеспечить логичную организацию территории.

Пассажиропотоки на ТПУ разделены на два потока, которые не пересекаются с друг другом. Пешеходные переходы приподняты на один уровень с перроном, что дает большее удобства для маломобильных слоев населения. На территории ТПУ предусмотрены вело-парковки и автостоянка для удобства смежных пассажиропотоков", - сообщили в горадминистрации.

В акимате добавили, что для удобства ожидающих, на перроне будут расположены скамейки и информационные панели с расписанием маршрутов.

Напомним, в прошлую пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке, из-за чего погибли три человека.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053229-kak-planiruyut-izmenit-ostanovku-gde-proizoshlo-dtp-s-avtobusom-rasskazali-v-akimate-almaty/

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