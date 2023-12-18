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Как выглядит главная новогодняя елка Астаны (фото, видео)

Опубликовано:

Елка в Астане
Главная елка в Астане. Фото: gov.kz

В Астане накануне состоялась торжественная церемония зажжения главной елки столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Высота главной новогодней елки столицы составляет 25 метров. Украшена она световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, гирляндами.

На макушке ели использована световая снежинка размером 2 метра.

Главная елка в Астане
Главная елка в Астане. Фото: gov.kz

Вчера вечером прошла торжественная церемония зажжения елки. По данным акимата, в мероприятии приняли участие порядка пяти тысяч человек. На территории ЭКСПО для жителей и гостей столицы была организована концертная программа, новогодняя ярмарка, горки, каток, лабиринт, фуд-корт, тематические фотозоны и так далее.

Ярмарка в Астане
Ярмарка в Астане. Фото: gov.kz

Напомним, в прошлом году главную новогоднюю елку Казахстана зажгли на площади у выставочного комплекса EXPO 19 декабря. Ее высота составляла также 25 метров, украшена елка была сотнями светящихся снежинок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051300-kak-vyglyadit-glavnaya-novogodnyaya-elka-astany-foto-video/

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