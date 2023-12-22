Сколько потратили на украшение Астаны к Новому году, рассказал аким

Аким Астаны Женис Касымбек во время брифинга в СЦК рассказал, сколько денег потратил акимат на украшение города к Новому году, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ранее была озвучена информация, что суммарно на украшение Астаны к Новому году якобы было потрачено 2,5 млрд тенге. Они попросили Жениса Касымбека сказать, сколько на эти цели потратил на самом деле столичный акимат.

"825-823 млн тенге, но это не декабрьское украшение. Во-первых, это 60 площадок в городе, из них 15-20 площадок с катками, елками. Например, площадь "Казах ели". Также будет завершена работа в районе ТРЦ "Керуен".

Впервые мы делаем линейный каток, около 300 или 390 метров в одну сторону и обратно, в Центральном парке. Плюс, оформлена территория ЭКСПО. Люди также требуют, чтобы подобные новогодние площадки появлялись не только в центре. На Богенбая появилось, в Байконурском, Алматинском, Сарыаркинском, Нуринском районах", - заявил он.

Эти средства, по его словам, выделяются не только на строительство, но и на содержание таких площадок.

"У нас протяженность зимы другая, сроки содержания катков другие. Я не думаю, что во многих южных городах делают такие катки, так как погода не позволяет.

Поэтому у нас порядка 823 млн тенге тратится на оформление, подготовку и содержание этих площадок до конца зимнего периода. Плюс, концертные мероприятия - новогодние, на открытие елки. Это все вместе", - резюмировал Женис Касымбек.

Напомним, ранее мы сообщали, что акимат Алматы потратил на украшение города к Новому году полмиллиарда тенге.

Аким Алматы Ерболат Досаев, комментируя стоимость новогодних украшений, отметил, что цена, которую заплатил акимат, является адекватной, потому что создавать праздничное настроение алматинцам необходимо.

Женис Касымбек также ответил, могут ли иногородним жителям запретить въезд в столицу в связи с увеличением числа населения и высказался о негласном "соперничестве" двух столиц в Казахстане.