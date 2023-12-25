О штрафах за фейерверки напомнили казахстанцам в преддверии Нового года

Сотрудники полиции обратились к казахстанцам в преддверии Нового года - граждан предупредили о крупных штрафах за фейерверки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В ведомстве напомнили, что с 25 декабря 2023 года по 3 января 2024 года сотрудники МВД совместно с подразделениями гражданской защиты МЧС проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Пиротехника”.

Начальник управления комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов пояснил, что основной целью мероприятия является выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями.

В полиции напомнили, что за торговлю товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 86 250 тенге (статья 196 КоАП РК).

Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, влечет штраф в размере 69 000 тенге с конфискацией пиротехнических изделий (статья 436 КоАП РК).

За нарушение тишины (с 22:00 до 9:00 часов утра в будние дни и с 23:00 до 10:00 часов утра в выходные и праздничные дни), препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, предусмотрена административная ответственность, которая влечет штраф:

на физических лиц в размере 17 250 тенге;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 69 000 тенге;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 103 500 тенге, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 345 000 тенге (статья 437 КоАП).

По информации МВД, в целях безопасности необходимо покупать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, у лиц, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

При покупке пиротехники нужно требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию. У каждого пиротехнического изделия должна быть инструкция по применению на государственном и русском языках, советуют полицейские.

Напомним, что травматолог ЦГКБ Алматы Осман Кадыров на днях рассказал, какие опасности предостерегают казахстанцев при использовании пиротехники.

По его словам, часто происходят травмы кистей рук, травмы глаз, ожоги.

"Приведу один пример, когда молодой человек использовал пиротехнику: она не сработала - и он, взяв ее в руки, решил посмотреть, почему она не сработала. В результате он получил обширную травму лица, полное повреждение глазного яблока, переломы верхней и нижней челюстей, перелом носа и травмы кистей. Помимо ожогов при использовании пиротехники человек может получить увечья, может стать инвалидом в дальнейшем. Вплоть до отрывов пальцев кистей и полного повреждения глазного яблока. Человек может ослепнуть", - заключил врач.