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Будет ли праздничный салют на Новый год в Алматы

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Салют запускают в воздух
Салют. Иллюстративное фото: pixabay.com

В акимате Алматы рассказали о том, как пройдет празднование Нового года в городе и состоится ли салют в праздничную ночь, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным акимата, в Алматы к Новому году будут установлены более 60 искусственных елей. Также город украсят световыми декоративными конструкциями, гирляндами и световой иллюминацией.

МАФ на площади Абая
МАФ на площади Абая. Фото: акимат Алматы

"Главная елка высотой 20 метров установлена на площади Абая, ее зажжение состоится сегодня, 20 декабря в 19:00. Торжественное мероприятие продолжится концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады: Розы Рымбаевой, Мадины Садвакасовой, Али Окапова, Мади Рымбаева, групп "Жігіттер", "Кешью", "Ринго" "Шамис" и других", - сообщили в акимате.

МАФ на площади Абая
МАФ на площади Абая. Фото: акимат Алматы

Там дополнили, что елки также установлены на основных площадях каждого района:

  • Алмалинский район – площадь "Астана", площадь перед КазНТОБ имени Абая,
  • Алатауский район – площадь перед ЛД "Алматы Арена",
  • Ауэзовский район – площадь перед ТЮЗ имени Натальи Сац,
  • Бостандыкский район – парк имени Первого Президента, Дворец спорта имени Балуана Шолака,
  • Жетысуский район – улица Серикова, 2А,
  • Медеуский район – площадь перед ЛД «Халык Арена», ВСК "Медеу",
  • Турксибский район – Дом школьников №6 по проспекту Сейфуллина,
  • Наурызбайский район – микрорайон Шугыла, 347.
Украшение площади Абая
Украшение площади Абая. Фото: акимат Алматы

Также в едином стиле световых композиций оформлены общественные пространства города, пешеходные улицы – Панфилова, Жибек жолы, а также магистральные улицы и проспекты: Сатпаева, Толе би, Майлина, Назарбаева, Аль-Фараби, Абылай хана и другие.

МАФ на площади Абая
МАФ на площади Абая. Фото: акимат Алматы

Кроме того, рассказали в акимате, в новогоднюю ночь 31 декабря на площади "Астана" планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады. Завершит концерт праздничный фейерверк.

Украшение улиц
Украшение улиц. Фото: акимат Алматы

"Для жителей и гостей мегаполиса будет организован Новогодний фестиваль, который охватит все районы города. В программе фестиваля: народное караоке, танцевальный флешмоб, конкурсы, спектакли, живая музыка с участием топовых звезд эстрады, фотосессии с хаски, мастер-классы и выставки, гастрокорнеры с городскими ресторанами и кафе (с 21 по 31 декабря на площади Абая и площади "Астана" с 16:00 до 21:00, с 27 по 31 декабря на основных площадях каждого района с 16:00 до 21:00), а 25 декабря состоится парад Дедов Морозов", - добавили в горадминистрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051715-budet-li-prazdnichnyy-salyut-na-novyy-god-v-almaty/

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