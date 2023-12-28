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30 лет независимости Казахстана

Дождь и снег пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

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Слякоть в Алматы
Осадки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 28 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь ожидается дождь. Температура днем поднимется до +7 градусов, а ночью опустится до +2 градусов. Скорость ветра сегодня составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 9,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов, ночью опустятся до +5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.

Как ранее отмечали синоптики, с 28 по 30 декабря в Казахстане на погоду сохраняет свое влияние Атлантический циклон.

Он принес с собой осадки в виде дождя и снега, также по республике в эти дни ожидаются метели, гололед и порывистый ветер 15-28 м/с, а 29-30 декабря в северных и южных регионах - очень сильный ветер 30 м/с и более.

Кроме того, стало известно, какая погода ожидается в Казахстане в первые дни 2024 года.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, в северных регионах 1 и 2 января – в виде снега. В целом по Казахстану прогнозируются гололед, метель, усиление ветра 15-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053000-dozhd-i-sneg-poobeschali-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь и снег пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня
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