Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане на Новый год

Синоптики рассказали, какая погода будет наблюдаться в Казахстане в период новогодних выходных с 30 декабря по 2 января, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщили метеорологи, в период с 30 декабря по 2 января погоду Казахстана будет определять серия Атлантических циклонов и связанные с ними атмосферные фронты.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, в северных регионах 1 и 2 января – в виде снега. В целом по Казахстану прогнозируются гололед, метель, усиление ветра 15-28 м/с.

Температура воздуха:

на западе основной фон температуры воздуха ночью – до -5...+5 градусов, днем – колебание от -2...+3 градусов до 0...+5 градусов;

основной фон температуры воздуха ночью – до -5...+5 градусов, днем – колебание от -2...+3 градусов до 0...+5 градусов; на северо-западе колебание температуры воздуха ночью – от -7...-12 градусов до -5...+2 градусов, днем – от 0...-8 градусов до -2...+5 градусов;

колебание температуры воздуха ночью – от -7...-12 градусов до -5...+2 градусов, днем – от 0...-8 градусов до -2...+5 градусов; на севере, в центре колебание ночью – от -5...-15 градусов до -5...+2 градусов, днем – от -2...-10 градусов до -2...+3 градусов;

колебание ночью – от -5...-15 градусов до -5...+2 градусов, днем – от -2...-10 градусов до -2...+3 градусов; на востоке колебание ночью – от -7...+2 градусов до -5...-15 градусов, днем – от -2...+3 градусов до 0...-5 градусов;

колебание ночью – от -7...+2 градусов до -5...-15 градусов, днем – от -2...+3 градусов до 0...-5 градусов; на юге, юго-востоке основной фон ночью – 0...-10 градусов, в горных районах – до -10...-15 градусов, днем – до -3...+5 градусов, в горных районах – до -6 градусов.

Напомним, с 28 по 30 декабря по республике также ожидаются метели, гололед и порывистый ветер.

При этом в последние дни в некоторых регионах страны отмечается ухудшение погоды.

Так, из-за непогоды в Кокшетау надломилась главная елка, а в СКО отменили предновогодние мероприятия.

В Лисаковске снесло установленную на площади новогоднюю елку. В городском акимате рассказали, что всему виной стал ветер со снегом порывами до 23 м/с.

Однако в Павлодаре 40-градусные морозы сменились плюсовой температурой. Из-за резкого потепления ледовый городок, который открыли лишь неделю назад, растаял.