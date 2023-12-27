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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Метели и морозы пообещали в Казахстане в ближайшие дни

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Женщина в куртке идет с зонтом
Метель. Иллюстративное фото: Getty images / Bill Hornstein

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни, с 28 по 30 декабря, в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили специалисты метеослужбы, на погоду всей территории Казахстана сохраняет свое влияние Атлантический циклон.

Он принес с собой осадки в виде дождя и снега, также по республике ожидаются метели, гололед и порывистый ветер 15-28 м/с, а 29-30 декабря в северных и южных регионах - очень сильный ветер 30 м/с и более.

Кроме того, 30 декабря ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью на северо-западе, севере и в центре страны до -7...-15 градусов, на юге и юго-востоке республики - до -3...-13 градусов.

Отметим, что в последни дни в разных регионах Казахстана наблюдается ухудшение погодных условий.

Из-за стихии в Кокшетау вчера пришлось отменить торжественное зажжение главной новогодней елки. Власти сочли массовое мероприятие в такую погоду опасным.

А в Петропавловске тоже из-за непогоды отменены предновогодние мероприятия - сегодня здесь должно было состояться торжественное открытие новогоднего городка.

В Лисаковске снесло установленную на площади новогоднюю елку. В городском акимате рассказали, что всему виной стал ветер со снегом порывами до 23 м/с.

Сильный буран, который вчера настиг Костанайскую область, застал врасплох не только людей, но и диких животных. Примерзшую к асфальту косулю сняли на видео очевидцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052875-meteli-i-morozy-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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