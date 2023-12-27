Метели и морозы пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни, с 28 по 30 декабря, в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили специалисты метеослужбы, на погоду всей территории Казахстана сохраняет свое влияние Атлантический циклон.

Он принес с собой осадки в виде дождя и снега, также по республике ожидаются метели, гололед и порывистый ветер 15-28 м/с, а 29-30 декабря в северных и южных регионах - очень сильный ветер 30 м/с и более.

Кроме того, 30 декабря ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью на северо-западе, севере и в центре страны до -7...-15 градусов, на юге и юго-востоке республики - до -3...-13 градусов.

Отметим, что в последни дни в разных регионах Казахстана наблюдается ухудшение погодных условий.

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