Десятки фур застряли на трассе в Актюбинской области из-за гололедицы и осадков

Большегрузы застряли на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области из-за непогоды - вереница из фур растянулась на скользкой дороге, передает сайт телеканала КТК.

Дальнобойщики заявили, что не могут проехать по скользкой дороге, которую замело снегом - это произошло на участке от Хромтау до Иргиза, где чаще всего происходят аварии. Много смертельных случаев, говорится в телесюжете.

Отмечается, что летом из-за огромного количества ям грузовики тоже испытывают проблемы с проездом данного участка. Зимой же дорогу заметает и две полосы движения сливаются в одну.

В "КазАвтоЖоле" корреспондентам телеканала сообщили, что для борьбы с последствиями непогоды не хватает техники.

"На участке Актобе – Хромтау – Карабутак – Иргиз задействовано 23 единицы техники. 35 человек работают круглые сутки. Вечером 26 декабря 2023 года было ограничение движения для общественного транспорта и для грузовых", - заявил замдиректора актюбинского филиала компании Ринат Оразгалиев.

По его словам, 27 числа дорогу все же открыли. В "КазАвтоЖол" добавили, что 70% автомобилей, проезжающих по этой дороге составляют грузовики.

Источник: КТК.

Напомним, что с 28 по 30 декабря в Казахстане на погоду сохраняет свое влияние Атлантический циклон. Он принес с собой осадки в виде дождя и снега, также по республике в эти дни ожидаются метели, гололед и порывистый ветер 15-28 м/с, а 29-30 декабря в северных и южных регионах - очень сильный ветер 30 м/с и более.

Отдельно отметим, что в Актюбинской области объявлено штормовое предупреждение, согласно данным "Казгидромет". В регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а также в некоторых районах гололед и низовая метель.