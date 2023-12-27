"Мам, не выполняйте их требования": необычно предупредить о мошенниках решила полиция Алматы (видео)

Алматинские полицейские сняли необычный ролик, предупреждающий о мошенниках, которые используют одну из популярных схем, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Видео появилось на официальной странице начальника ДП Алматы Арыстангани Заппарова в Facebook. По сюжету, полицейский, заходя в помещение, звонит по телефону.

"Мам, я быстро, я на работе. Сейчас пенсионерам звонят мошенники, говорят, что их дети или внуки попали в ДТП. Вымогают деньги. Мам, не выполняйте их требования, лучше завершите разговор", – предупреждает он.

При этом женщина, ответившая на звонок заявляет: "Балам, у меня сына нет, у меня две дочери".

При этом стражи порядка призвали казахстанцев предупреждать близких родственников и друзей о подобных фактах мошенничеств, особенно лиц пожилого возраста.

"Если вам позвонил сотрудник полиции, то запомните, что сотрудники полиции не вправе просить денежные средства. Прежде, чем начать разговор, собеседник должен представиться (назвать ФИО, должность, звание, место работы). Эти сведения вы должны перепроверить по каналу "102", – подчеркнули в ДП.

Также полицейские советуют обращать внимание на то, что и как собеседник хочет сообщить. Мошенники, как правило, стремятся торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями.

Подчеркивается, что любую полученную информацию необходимо проверить, а также не нужно отправлять или передавать денежные средства.

Отметим, что подобная схема очень популярна в последнее время у мошенников.

Так, в конце октября мы рассказывали, что в Кокшетау мошенники обманули двух пенсионерок, рассказав о ДТП, в которое якобы попали их родственники. Одна из потерпевших лишилась почти 15 млн тенге.

А в сентябре похожий случай произошел с пенсионеркой из Актобе. При этом женщина рассказала, почему доверилась аферистам.

"Я была настолько уверена, что у меня дочь попала в такую ситуацию, что ее нужно спасать, что я ни о каких деньгах не жалела. (...) А голос, потому что она плачет, всхлипывает, и такое ощущение, что это действительно моя дочка говорит", – поделилась она.

При этом в начале июня 78-летняя павлодарка отдала неизвестным 30 тыс. долларов, поверив в то, что ее сын попал в ДТП. А за несколько дней до этого на городской телефон 90-летней пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП и сбила человека.

А еще в одном случае пенсионерка из Астаны под похожим предлогом отдала мошенникам сразу 55 тыс. долларов (это около 24,5 млн тенге).