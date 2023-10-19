Пенсионерка из Кокшетау отдала мошенникам почти 15 млн тенге, которые копила 40 лет

В Кокшетау мошенники обманули двух пенсионерок, рассказав о ДТП, в которое якобы попали их родственники. Одна из потерпевших лишилась почти 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, первой жертвой аферистов стала 71-летняя жительница Кокшетау, которая, поверив неизвестным, передала посредникам 9 млн тенге, 11 400 долларов США (5,4 млн тенге) и более тысячи евро (более 508 тыс. тенге). Таким образом, женщина лишилась около 15 млн тенге.

Эти деньги, как отмечает полиция, она собирала на протяжении 40 лет, и лишилась их всего после одного звонка.

"Злополучный звонок акмолинке поступил 5 октября в вечернее время. Мошенники сообщили заявительнице, что ее сестра, проживающая в другом государстве, попала в дорожно-транспортное происшествие, и ей необходимо возместить ущерб в размере 7 млн тенге. При этом голос звонившей аферистки был похож на голос племянницы, что окончательно убедило акмолинку в правдивости инцидента.

Далее лжеследователи еще в течение некоторого времени убеждали заявительницу в необходимости отдать деньги и даже провели нехитрые "следственные действия": вместе написали несколько заявлений", – рассказали правоохранители.

Спустя несколько часов к дому горожанки подошел человек и забрал первоначальную сумму в размере 7 млн тенге.

"Понимая, что обмануть пенсионерку легко, мошенники вынудили ее отдать этому же курьеру и оставшиеся сбережения: 2 млн тенге, доллары и евро, якобы для проведения операции. С

ледуя инструкциям, акмолинка передала деньги и, послушав "следователя", не звонила сестре и племяннице до самого утра, думая, что проводится операция после ДТП. Только наутро, после того как позвонила сама сестра, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана", – добавили полицейские.

При этом 14 октября на аналогичную уловку с ДТП с участием родственницы попала другая кокшетауская пенсионерка.

Пожилая женщина передала курьеру 870 тысяч тенге в качестве возмещения ущерба другим участникам аварии.

По обоим фактам полицейские начали досудебные расследования.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятия, сотрудниками криминальной полиции задержаны двое жителей Северо-Казахстанской области, которые и забирали деньги у потерпевших. Согласно показаниям подозреваемых денежные средства они сразу же передали на указанные счета, оставив себе определенный процент", – отметили представители МВД.

В настоящее время расследование продолжается.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.