Дочь попала в аварию: пенсионерка из Актобе рассказала, почему поверила мошенникам

В Актобе 89-летнюю женщину обманули мошенники – они воспользовались уже известной схемой. Пенсионерка рассказала, что именно ей говорили аферисты, передает NUR.KZ.

История 89-летней жительницы Актобе была опубликована в официальном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

При этом стражи порядка поделились и видеозаписью, на которой обманутая женщина рассказала, как общалась с мошенниками.

Так, по словам пенсионерки, ей позвонил некий мужчина и, представившись следователем, сообщил, что ее дочь попала в аварию, и по ее вине пострадал человек. При этом женщина отметила, что "следователь" звонил ей по видеосвязи.

При этом одновременно звонила и "дочь", которая плачущим голосом сообщала о случившемся.

"Слышу опять голос дочери, ее голос, плачет, рыдает: "Мама, ты, пожалуйста, отдай им деньги или меня сейчас сдадут в милицию. Меня посадят сейчас". Вот такая была ситуация", – рассказала она.

Женщина сообщила, что предлагала сама привезти деньги, которые требовались, чтобы решить ситуацию. Однако ей сказали передать сумму девушке, которая подъедет к дому.

"Я была настолько уверена, что у меня дочь попала в такую ситуацию, что ее нужно спасать, что я ни о каких деньгах не жалела. (...)

А голос, потому что она плачет, всхлипывает, и такое ощущение, что это действительно моя дочка говорит", – поделилась она.

Тем не менее, как отметили полицейские, им удалось установить подозреваемую – 27-летнюю уроженку Туркестанской области.

Сейчас по этому делу проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

"На сегодняшний день установлена причастность подозреваемой к пяти фактам мошенничества на территории области, общий ущерб составил более 13 млн тенге", – добавили представители МВД.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.