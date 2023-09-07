Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дочь попала в аварию: пенсионерка из Актобе рассказала, почему поверила мошенникам

Опубликовано:

бабушка держит трубку от телефона.
Разговор по телефону. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе 89-летнюю женщину обманули мошенники – они воспользовались уже известной схемой. Пенсионерка рассказала, что именно ей говорили аферисты, передает NUR.KZ.

История 89-летней жительницы Актобе была опубликована в официальном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

При этом стражи порядка поделились и видеозаписью, на которой обманутая женщина рассказала, как общалась с мошенниками.

Так, по словам пенсионерки, ей позвонил некий мужчина и, представившись следователем, сообщил, что ее дочь попала в аварию, и по ее вине пострадал человек. При этом женщина отметила, что "следователь" звонил ей по видеосвязи.

При этом одновременно звонила и "дочь", которая плачущим голосом сообщала о случившемся.

"Слышу опять голос дочери, ее голос, плачет, рыдает: "Мама, ты, пожалуйста, отдай им деньги или меня сейчас сдадут в милицию. Меня посадят сейчас". Вот такая была ситуация", – рассказала она.

Женщина сообщила, что предлагала сама привезти деньги, которые требовались, чтобы решить ситуацию. Однако ей сказали передать сумму девушке, которая подъедет к дому.

"Я была настолько уверена, что у меня дочь попала в такую ситуацию, что ее нужно спасать, что я ни о каких деньгах не жалела. (...)

А голос, потому что она плачет, всхлипывает, и такое ощущение, что это действительно моя дочка говорит", – поделилась она.

Тем не менее, как отметили полицейские, им удалось установить подозреваемую – 27-летнюю уроженку Туркестанской области.

Сейчас по этому делу проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

"На сегодняшний день установлена причастность подозреваемой к пяти фактам мошенничества на территории области, общий ущерб составил более 13 млн тенге", – добавили представители МВД.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035765-doch-popala-v-avariyu-pensionerka-iz-aktobe-rasskazala-pochemu-poverila-moshennikam/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.