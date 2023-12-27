Дождь, снегопад и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 27 декабря - во всех трех городах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь прогнозируют дождь. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают снегопад. Днем воздух прогреется до 0 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 10,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,8 м/с.