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Снегопады пообещали в Казахстане в ближайшие дни

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Люди идут по улице
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На всей территории Казахстана в ближайшие три дня, с 26 по 28 декабря, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Влияние циклонической деятельности сохраняется на всей территории Казахстана, пояснили специалисты метеослужбы.

В связи с этим прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также гололедные явления, туманы, метели и усиление ветра до 15-28 м/с, а 26 декабря в северных регионах - очень сильный ветер со скоростью 30 м/с и более.

Резких изменений в температуре воздуха в период с 26 по 28 декабря не ожидается.

Отметим, ранее синоптики сообщили, что на этой неделе в Астане в течение шести дней, с 26 по 31 декабря, будет идти снег. А сегодня, 25 декабря, в столице прогнозируется дождь.

В Алматы в преддверии Нового года тоже ожидается снег: синоптики обещают трехдневный снегопад с 28 по 30 декабря.

А в Шымкенте в начале этой недели потеплеет до +19 градусов, но после ожидается похолодание и выпадение осадков, ближе к выходным - снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052428-dozhd-i-sneg-poobeschali-po-vsemu-kazahstanu-v-blizhayshie-dni/

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