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Из-за непогоды в Кокшетау надломилась главная елка, а в СКО отменили предновогодние мероприятия

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Главная елка Кокшетау
Главная елка Кокшетау. Кадр из сюжета: телеканал КТК

На север Казахстана после непривычного потепления вновь нагрянула непогода - дороги скованны гололедом, в нескольких регионах бушует сильный ветер, передает сайт телеканала КТК.

"Вчера лил дождь. Сегодня страшный гололед. Люди падают, ходить невозможно. Улицы песком только в центре засыпали. Я прошу акимат, коммунальные службы: пройдитесь по улицам, посмотрите – как нам здесь ходить?!" - поделилась жительница Кокшетау Мариям Жаманбаева.

Аномальное потепление привело к массовому таянию снега. Ситуацию усугубил проливной дождь. В считанные часы вода превратила улицы и тротуары в настоящий каток.

Из-за стихии в Кокшетау сегодня пришлось отменить торжественное зажигание главной новогодней елки. Власти сочли массовое мероприятие в такую погоду опасным. Тем более что сама 22-метровая красавица не выдержала сильнейших порывов ветра и надломилась.

В Петропавловске тоже из-за непогоды отменены предновогодние мероприятия - сегодня здесь должно было состояться торжественное открытие новогоднего городка. Парк на берегу озера Пестрое, где он расположен, превратился в сплошной каток, поэтому здесь просто невозможно закончить работы.

Шквальный ветер и буран парализовали движение на обледенелых автотрассах. Из-за непогоды школьники остались учиться дома.

Синоптики объясняют природные катаклизмы влиянием атлантического циклона. Порадовать жителей северных регионов пока нечем - непогода продержится еще как минимум несколько дней.

"В ближайшие дни влияние циклона сохранится. Ожидается неустойчивая погода с порывистым ветром, метелью, осадками и гололедом.

Ближе к Новому году ожидается понижение температуры воздуха ночью до 15-20 градусов мороза, днем до 7-12 градусов мороза", - рассказали в "Казгидромете".

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052806-iz-za-nepogody-v-kokshetau-nadlomilas-glavnaya-elka-a-v-sko-otmenili-prednovogodnie-meropriyatiya/

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