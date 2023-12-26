"Ложная и абсурдная информация": акимат ответил на открытое письмо к Касымбеку

Акимат Астаны опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что в городе решили отменить строительство ряда государственных школ, детсадов, чтобы вместо них возвести ЖК, передает NUR.KZ.

В соцсети Instagram появилось открытое письмо акиму Астаны Женису Касымбеку.

"На днях мы обнаружили информацию о том, что акимат Астаны решил отменить строительство государственных школ, детсадов в целях возведения очередных МЖК", – говорится в сообщении.

Авторы письма потребовали от градоначальника объяснений.

В акимате Астаны эту информацию опровергли.

"В социальных сетях ОО "Menin Elim Dala" распространяется ложная и абсурдная информация о смене проекта детальной планировки (ПДП) с соцобъектов якобы на ЖК. Ни один ЖК на месте планируемых социальных объектов возведен не будет. Более того, по свыше 60 ЖК и коммерческим объектам был изменен ПДП на социальные объекты: школы, детсады, общественные и дворовые пространства и другое", – гласит заявление на официальном сайте акимата.

В акимате привели подробный список по объектам – он приведен ниже.

По району Есиль:

в 2015 году предполагалось размещение здания ДВД по улице Туркестана около здания №20. Акимат инициировал изменение в ПДП на Дворец школьников и поликлинику на данной территории;

по улице Ф. Оңғарсыновой предусмотрено размещение общеобразовательной школы, также на смежном участке будет построен Дворец школьников;

на участке улицы Т. Рысқұлова и комплекса ЭКСПО-2017 будет построена школа;

в районе улицы Керей, Жәнібек хандар и у ЖК "Багыстан", как и ранее планировалось, будут построены детсады.

По району Алматы:

по действующему ПДП по улице И. Панфилова и по улице А91 предусмотрено размещение двух общеобразовательных государственных школ;

по улице М. Толебаева сохраняется строительство детсада, также будет построен Дворец школьников;

в границах трассы Астана – Караганда вместо МЖК будет построена "Академия по ЧС". Также там построят четыре детсада. Дополнительной жилой застройки не предусматривается;

по улице Ж. Нажимеденова (участок 56) – МЖК будет заменен на малоэтажный ТРЦ, встроенное детское дошкольное учреждение останется;

по улице А. Токпанова – размещение детсада на 320 мест;

по улице Ж. Нажимеденова тоже построят детский сад.

В районе Сарыарка намерены построить два общежития, строительство МЖК не предусмотрено.

По району Нура:

на участке на берегу реки Есиль между районами Нура и Сарыарка собираются построить городской пляж. Отмечается, что данный участок не относится к группам озер Малого Талдыколя;

по улице И. Омарова построят ЖК с детским садом.

В районе Байконур на пересечения улиц Игилик и Тайбурыл-2 построят Дворец школьников.

"Еще раз подчеркиваем, что информация, опубликованная общественным объединением, на 100% не соответствует действительности и носит ложный характер. Ни один социальный объект не был заменен на МЖК в текущем году. Ни один ЖК в Астане не будет построен на месте планируемых социальных объектов", – сообщили в акимате Астаны.

Отметим, что с начала этого учебного года в Астане заговорили о проблеме нехватки ученических мест в школах города. В соцсетях начали появляться видеоролики с давкой.

Наряду с этим не единожды говорилось о быстром росте населения столицы и нехватке воды.

Так, в сентябре на портале "Открытые НПА" появился проект постановления правительства, который ограничит ввод нового жилья в Астане – новые ЖК можно будет вводить в эксплуатацию только при полном подведении воды, тепла и электроэнергии.

В проекте сообщалось, что столица уже испытывает существенный дефицит инженерной инфраструктуры, питьевой воды, тепло- и электроснабжения, а также отведения канализационных и ливневых стоков, что усложняет обеспечение необходимой потребности жителей.

В марте этого года аким Женис Касымбек говорил о вводимых в городе ограничениях из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.

Недавно аким в очередной раз сообщил, что въезд иногородним в Астану они ограничить не могут, так как казахстанцы имеют право приезжать.

"Другой вопрос – готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции.

Действительно, есть определенное отставание от темпов миграции коммунально-инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры. Поэтому принимаются сейчас меры: строительство большого количества школ, медицинских объектов, детских дошкольных образовательных объектов, а также вопросов строительства и эксплуатации объектов жизнеобеспечения – тепло, вода, электричество и так далее", – сообщил Касымбек.