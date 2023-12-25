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"Нашествие Дедов Морозов": парад Аяз Ата прошел по улицам Алматы (фото)

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Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Предновогодний парад Аяз Ата прошел в Алматы. Десятки Дедов Морозов стартовали с площади Абая, где установлена главная елка города, передает корреспондент NUR.KZ.

Сказочные персонажи прошли маршем по центральным улицам города, поздравляя жителей и гостей мегаполиса с наступающим Новым 2024 годом.

От площади Абая колонна прошла по проспекту Достык, затем по Кабанбай батыра, по улице Панфилова и финишировала на площади "Астана", где также установлена большая елка. Именно там 31 декабря состоится главный новогодний концерт, а затем - и праздничный салют.

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы рады, что смогли подарить детям хорошее настроение и в целом незабываемые эмоции. Жители и гости города фотографировались с участниками парада, отвечали на вопросы, рассказывали стихи и получали подарки, сладости", - рассказали в Управлении культуры Алматы.

Там отметили, что парад Аяз Ата проводится уже второй год подряд и уже стал доброй предновогодней традицией. В этом году участие в нем приняли 60 человек.

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, с 21 декабря на площади имени Абая и площади Астана ежедневно проходят концерты с участием известных артистов, live-бэндов и диджеев, различные детские конкурсы, игры и интерактивы с аниматорами.

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 27 по 31 декабря также в рамках Новогоднего зимнего фестиваля в каждом районе города будут организованы концерты, где выступят звезды казахстанской эстрады, такие как Молдир Ауелбекова, Кенжебек Жанабилов, Алишер Конысбаев, Райым Уайс и многие другие.

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алматы зажгли главную праздничную елку на площади Абая. На мероприятии выступили Роза Рымбаева, Мадина Садвакасова, Али Окапов, Мади Рымбаев, группы "Жігіттер", "Кешью", "Ринго" "Шамис" и другие.

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В целом, на украшение города было потрачено 511 млн тенге, сообщили в акимате. Некоторые украшения уже знакомы алматинцам - они использовались в прошлом году, но поменяли локацию.

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Парад Аяз Ата
Парад Аяз Ата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052531-nashestvie-dedov-morozov-parad-ayaz-ata-proshel-po-ulitsam-almaty/

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