Выступление Розы Рымбаевой и Аяз Ата: в Алматы торжественно зажгли главную елку города (фото)
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В Алматы зажгли главную елку города, расположенную на площади Абая. В честь зажжения новогодней красавицы на площади прошел концерт казахстанских звезд, передает корреспондент NUR.KZ.
По сложившейся уже традиции, главную елку города ставят на площади Абая - перед Дворцом республики. Высота ели составляет 20 метров.
Как говорится на портале госзакупок, елка состоит из металлического каркаса и декорирована еловыми лапами, а также украшена 500 игрушками и гирляндой длиной не менее семи метров.
Перед елкой, как и в прошлом году, залили ледовой каток. Рядом установили домики, где можно приобрести еду и напитки.
Во время мероприятия ежегодно проходит концерт - в этот раз на нем выступают Роза Рымбаева, Мадина Садвакасова, Али Окапов, Мади Рымбаев, группы "Жігіттер", "Кешью", "Ринго" "Шамис" и другие.
С зажжения главной елки стартуют и остальные новогодние мероприятия по всему городу - флешмобы, конкурсы, спектакли и парад Дедов Морозов. Сегодня же елки зажгутся в каждом районе города.
Мероприятие открыли Аяз Ата и Акшакар с поздравлением.
В целом, новогодние праздники обойдутся бюджету города в более чем полмиллиарда тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051747-glavnuyu-elku-zazhgli-v-almaty-foto/