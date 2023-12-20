Полмиллиарда тенге акимат Алматы потратил на украшение города к Новому году

В Управлении культуры Алматы рассказали, какой бюджет был потрачен на украшение города к новогодним праздникам, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, на оформление каждого района в среднем из городского бюджета выделено 60 млн тенге.

"Общая сумма расходов по итогам проведенных на конкурентной основе государственных закупок составляет 511 762 709 тенге с учетом НДС", - рассказали в Управлении культуры города.

Ранее сообщалось, что в Алматы 20 декабря пройдет зажжение главной елки города. Она расположена на площади Абая и имеет 20-метровую высоту. Во время торжественного зажжения пройдет праздничный концерт.

Как отмечается на портале госзакупок, елка должна быть украшена 500 игрушками и иметь гирлянду длиной 7000 метров.

Кроме того, елки установлены в разных районах города, там же украшены общественные пространства. Также в новогоднюю ночь будет запущен салют.