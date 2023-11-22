Куриные грудки, бедра и голени дорожают в Казахстане

В Казахстане стали производить больше мяса птицы. На этом фоне заметно подорожали куриные грудки, бедра и голени – на 8,2% и 7,5% соответственно. О росте цен журналисты NUR.KZ узнали на EnergyProm.

За январь-октябрь 2023 года, по данным портала, в Казахстане было произведено 118,3 тыс. тонн мяса птицы. Это сразу на 26,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Вполне возможно, что увеличение производства повлияло и на замедление роста цен. В целом все виды мяса птицы подорожали на 0,3% за последний месяц и всего на 1,4% за год. Для сравнения: годом ранее подорожание составило 28,6% за год.

Однако не на всю продукцию был зафиксирован одинаковый рост цен. Так, например, куриные грудки за год успели подорожать сразу на 8,2%, а бедра с голенями – на 7,5%. В целом куриные тушки выросли в цене на 5,7%.

Исключением стали лишь окорочка, которые в стране считаются социально значимым продовольственным товаром. За год они подешевели на 3,3%.

Таким образом, средняя розничная цена мяса кур по итогам октября 2023 года составила 1,4 тыс. тенге за килограмм, а на куриные окорочка – 1,2 тыс. тенге за килограмм.

Рост цен на мясо птицы. Инфографика: energyprom.kz

В разрезе года сильнее всего мясо птицы подорожало в Астане – сразу на 13,6%. Следом идет Западно-Казахстанская область – 9,7%, а замыкает тройку антилидеров область Ұлытау – 9%.

В Алматы цены выросли на 7,6%, а в Шымкенте, наоборот, снизились на 8,3% за год.

Рост цен на мясо птицы. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, несмотря на замедление инфляции в стране и снижение цен на некоторые продовольственные товары, по итогам октября 2023 года Казахстан по-прежнему является лидером по росту цен на продукты питания среди других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).