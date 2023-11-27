Сильный рост цен на рыбу фиксируется в Казахстане

В Казахстане произвели меньше рыбы, чем годом ранее. На этом фоне был зафиксирован сильный рост цен – 14,5% за год. В каком регионе страны рыба подорожала сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.

За 10 месяцев 2023 года в Казахстане, по данным портала EnergyProm, было произведено порядка 40 тыс. тонн свежей, охлажденной и мороженой рыбы, что на 0,8% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Примечательно, что на фоне снижения производства уменьшилась и доля отечественных компаний. За 9 месяцев они обеспечили спрос на рыбу и морепродукты лишь на 47,5%. Годом ранее этот показатель превышал 54%.

При этом цены на рыбную продукцию в стране заметно выросли: свежая и мороженая по итогам октября успела подорожать на 18,3%, а переработанная и консервированная – на 10,1%.

В среднем рыба и морепродукты за год выросли в цене на 14,5%. Для сравнения: общая инфляция в Казахстане по итогам октября составила лишь 10,8%.

Что касается регионов, то здесь первое место по росту цен досталось области Ұлытау, где в целом рыба и морепродукты за год подорожали сразу на 30,1%. Следом идут Туркестанская область и Шымкент – 21,4% и 21% соответственно.

Стоит отметить, что регионы отличились ростом цен на разную продукцию. Например, если область Ұлытау показала самый сильный рост на свежую и мороженую рыбу (сразу 51,1%), то лидерами по росту цен на переработанную и консервированную стали Кызылординская и Костанайская области – по 16,1% в каждой.

В Алматы в среднем рост цен составил 11,1%, а в Астане – 13,1% за год.

Рост цен на рыбную продукцию. Источник: energyprom.kz

Напомним, подорожание рыбы и морепродуктов фиксировалось также летом текущего года. Тогда рост цен составил 18,7%.