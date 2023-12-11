Говядина и свинина сильно подорожали в Казахстане

Средняя стоимость мяса в Казахстане выросла на 7,4% за год. Свинина и говядина подорожали сильнее всего – на 9,8% и 9,7%. Об изменении цен журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

С января по октябрь в стране произвели 65,3 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса. Это сразу на 10,4% больше, чем годом ранее.

Впрочем, в стране растет не только производство, но и цены. В месячном разрезе рост не слишком высокий – в среднем всего 0,2%. Однако за год мясо подорожало сильнее – на 7,4%.

По сравнению с продуктовой инфляцией в стране (9,2%) это не так значительно. Но более серьезный рост цен зафиксирован на свинину (плюс 9,8%) и говядину (9,7%). Следом идут баранина (плюс 6,9%) и конина (плюс 6,4%).

Исключением в октябре стало мясо птицы, которое за год выросло в цене всего на 1,4%.

Если рассматривать регионы, то наибольшее удорожание мяса наблюдалось в области Ұлытау – на 12,9%. Следом идет Алматинская область – 12,4%, а замыкает тройку антилидеров Астана – 11,6%.

В Алматы цены выросли на 8,4% за год, а в Шымкенте – всего на 0,6%.

Рост цен на мясо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что, несмотря на незначительное подорожание птицы, в реальности отдельные категории этого вида мяса выросли в цене намного сильнее. Например, если куриные окорочка по итогам октября успели подешеветь, то грудка и целые тушки курицы, наоборот, подорожали на 8,2% и 5,7% соответственно.