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Подачу тепла и горячей воды возобновили в Актау после прорыва на теплотрассе

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Трубы
Теплотрасса. Фото: lada.kz / ГКП "КЖСА"

В Актау в воскресенье, 24 декабря, вечером завершили ремонтные работы на теплотрассе - из-за прорыва на тепловых сетях жители семи микрорайонов остались без воды и тепла, передает Lada.kz.

О завершении ремонтных работ на тепловых сетях вчера вечером сообщили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы".

В компании отметили, что открыты все тепловые узлы по следующим адресам:

  • 16 микрорайон, дома №31, 33/3, 33/7, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 63/1, 63/2, 64, 67, 68, 69, 77, 79, 85, 86, 86/1, 89, 90, 91, 92, 93, 94;
  • 17 микрорайон, дома №№3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 115/1, 217, 217/1-үй, «Дворец школьников», колледж, бизнес-центры;
  • 18 микрорайон, дома №3, 18, 19, 20, 21, 28, «Шахар Плаза», ЖК «Империя Тауэрс»;
  • 18А микрорайон полностью;
  • 19 микрорайон, дома №5, 13, 15;
  • 20 микрорайон, дома №5, 7, 17;
  • 20А микрорайон, дом №21.

Напомним, накануне в одном из микрорайонов Актау произошел прорыв на тепловых сетях, в связи с чем было введено временное ограничение на отопление и горячую воду. В акимате сообщали, что ситуацию взял под личный контроль аким Актау Улугбек Тналиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052368-podachu-tepla-i-goryachey-vody-vozobnovili-v-aktau-posle-proryva-na-teplotrasse/

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