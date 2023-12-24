Прорыв случился на теплотрассе в Актау: семь микрорайонов остались без тепла

В нескольких микрорайонах Актау из-за прорыва на тепловых сетях введены временные ограничения на тепло и горячую воду. На данный момент проводятся ремонтные работы, передает Lada.kz.

Издание со ссылкой на акимат города сообщает, что в 16 микрорайоне произошел прорыв на тепловых сетях, в связи с этим введено временное ограничение на отопление и горячую воду в некоторых домах 20А, 16, 17, 18, 19, 20 микрорайонов.

На месте прорыва специалисты предприятия "Каспий жылу, су арнасы" уже ведут ремонтные работы. Ситуацию взял под личный контроль аким Актау Улугбек Тналиев.

Сообщается также, что временно ограничена подача тепла и горячей воды в микрорайонах:

16 микрорайон, дома №31,33/3, 33/7,43, 43/1,43/2, 43/3,49,50,55,56,57,59, 60, 61,63,63/1, 63/2,64,67,68,69, 77,79,85, 86,86/1, 89,90, 91,92, 93,94;

17 микрорайон, дома №3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 115/1,217, 217/1-үй, "Дворец школьников", колледж, бизнес-центры;

18 микрорайон, дома №3, 18, 19, 20, 21, 28, "Шахар Плаза", ЖК "Империя Тауэрс";

18А микрорайон полностью;

19 микрорайон, дома №5, 13, 15;

20 микрорайон, дома №5, 7, 17;

20А микрорайон, дом №21.

Напомним, что ранее в этом месяце на магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация. Подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах.

Позже в Министерстве энергетики сделали заявление по ситуации с теплоснабжением. При этом из-за порыва теплотрассы временно закрыли некоторые детские сады – в них также пропало тепло

На прошлой неделе в Актау жители 12-го микрорайона заявили, что уже неделю у них нет отопления. На жалобу отреагировал аким Улугбек Тналиев, призвав горожан к спокойствию.