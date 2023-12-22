"У Астаны тоже есть душа": Касымбек о "соперничестве" двух столиц

Аким Астаны во время брифинга в СЦК высказался о негласном "соперничестве" астанчан и алматинцев, которые часто спорят, чей город лучше, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили акима Астаны Жениса Касымбека о негласном "соперничестве" алматинцев и астанчан. Среди казахстанцев есть мнение, что у Алматы есть душа, а Астана — слишком холодный город, в котором живут карьеристы.

"Это все достаточно условно. Я считаю, что наш город очень комфортабельный и красивый.

Да, есть свои проблемы, астанчане о них активно говорят. Вместе с горожанами мы пытаемся их решить. Считаю, что у Астаны тоже есть своя душа.

У нас хороший, комфортабельный, а главное – дружелюбный город. Это, возможно, наша особенность", — сказал аким столицы.

Напомним, в июле президент РК Касым-Жомарт Токаев во время совещания по развитию Астаны отметил, что столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых не выдерживает никакой критики.

"Вы посмотрите, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы.

В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой", — отмечал президент РК.

Он также заявил, что столица не должна развиваться неравномерно, когда в одной части города сверкающие небоскребы, а в другой – трущобы.

Глава государства добавил, что дает акиму Астаны один год на улучшение ситуации в городе. Он отметил, что берет на личный контроль работу Касымбека.