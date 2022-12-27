Потратили 360 млн тенге: как украсили Алматы к Новому году (фото)

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Украшение города - одно из обязательных условий новогоднего настроения его жителей. Глядя на нарядные елки, мишуру и гирлянды на улицах мегаполиса, волей-неволей возвращаются те детские эмоции и чувства, которые и делают Новый год волшебным и долгожданным праздником, передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы новогоднему декору в этом году традиционно уделили особое внимание, украсив все районы города. Так, на улице Панфилова появилась светящаяся машина с новогодними подарками, елкой и игрушками. Ее алматинцы уже успели оценить в качестве фона для праздничных фотосессий.

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Главная елка города в этот раз установлена не на площади "Астана", как раньше, а на площади Абая - перед Дворцом Республики.

Главная елка украшена 250 игрушками, а ее высота составляет 22 метра. Также в ее украшении использовались 100 игрушечных звезд и 10 000 гирлянд.

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ее зажгли 20 декабря. Мероприятие посетили сказочные персонажи Нового года - Аяз Ата и Акшакар. После официальной церемонии состоялась концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, на площади Абая установлены 26 малых архитектурных форм и несколько фотозон. Там же залили каток, где жители и гости мегаполиса могут кататься на коньках совершенно бесплатно. А рядом установлены домики, где можно взять коньки напрокат.

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Большое внимание уделено иллюминации - это связано с тем, что идеей проекта было возрождение духа праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений.

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, например, на пешеходных улицах, в частности, на улице Панфилова, создан целый "дождь" из светящихся гирлянд.

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы могли заметить, что в декоре использовали фигурки кроликов - символа года.

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, с 20 декабря по 5 января с 16:00 до 21:00 часов будет проходить зимний фестиваль, который расположится в нескольких точках: на площади Абая, в парке Первого Президента, перед акиматами Наурызбайского, Жетысуского районов, зданием театра имени Н.Сац и по улице Сауранбаева.

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, ранее сообщалось, что на создание праздничной атмосферы в городе было потрачено более 300 млн тенге.

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003078-potratili-360-mln-tenge-kak-ukrasili-almaty-k-novomu-godu-foto/