Плюсовая температура ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 22 декабря - жителям мегаполисов обещают плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают облачность и погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 7,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.