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Плюсовая температура и снег ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

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Девушка идет по заснеженному тротуару
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 декабря - осадки прогнозируют лишь в одном из городов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 10,1 м/с.

В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,4 м/с.

Напомним, вчера синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане - в стране ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем, а также гололед и усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051801-plyusovaya-temperatura-i-sneg-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Плюсовая температура и снег ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг
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