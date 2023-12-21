Плюсовая температура и снег ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 декабря - осадки прогнозируют лишь в одном из городов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 10,1 м/с.

В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,4 м/с.

Напомним, вчера синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане - в стране ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем, а также гололед и усиление ветра.