Из-за ухудшения погоды введены ограничения на трассах еще пяти областей Казахстана
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На дорогах республиканского значения еще пяти регионов Казахстана введены ограничения из-за ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "ҚазАвтоЖол".
Сегодня ранее мы писали о закрытии трасс в двух областях страны.
Ограничения действуют на следующих участках:
Акмолинская область – 3 участка:
- "Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 232-260, участок границы Костанайской области – поселка Сурган;
- "Жезказган – Петропавловск" км 536-569, участок поселка Бузулук – поселка Знаменка;
- "Жаксы – Есиль – Бузулук" км 64-82, участок города Есиль – поселка Бузулук.
Актюбинская область – 1 участок:
- "Самара – Шымкент" км 965-1240, участок поселка Карабутак – границы Кызылординской области,
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Алматинская область – 3 участка:
- "Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос" км 44-109, участок села Торе – села Лавар – 65 км;
- "Алматы – Шелек – Хоргос" км 24-254, участок пункта взимания платы – границы Жетысуской области – 230 км;
- "Алматы – Ташкент – Термез" км 102-143, участок села Дегерес – границы Жамбылской области – 41 км;
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Жамбылская область – еще 1 участок:
- "Алматы – Ташкент – Термез" км 143-214, участок границы Алматинской области – села Кордай – 71 км;
Ограничение действует для всех видов транспорта.
Костанайская область – 2 участка:
- "Екатеринбург – Алматы" км 487-539, участок поселка Федоровка – города Костанай – 52 км;
- "Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 7-218, участок города Тобыл – села Октябрьское – 211 км;
Ограничение действует для грузового и общественного транспорта.
Кызылординская область – 1 участок:
- "Самара – Шымкент" км 1240-1563, участок границы Актюбинской области – села Торетам – 332 км.
Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?
Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:
- Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
- Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
- В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
- Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051788-iz-za-uhudsheniya-pogody-vvedeny-ogranicheniya-na-trassah-esche-pyati-oblastey-kazahstana/