Из-за ухудшения погоды введены ограничения на трассах еще пяти областей Казахстана

На дорогах республиканского значения еще пяти регионов Казахстана введены ограничения из-за ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "ҚазАвтоЖол".

Сегодня ранее мы писали о закрытии трасс в двух областях страны.

Ограничения действуют на следующих участках:

Акмолинская область – 3 участка:

"Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 232-260, участок границы Костанайской области – поселка Сурган;

"Жезказган – Петропавловск" км 536-569, участок поселка Бузулук – поселка Знаменка;

"Жаксы – Есиль – Бузулук" км 64-82, участок города Есиль – поселка Бузулук.

Актюбинская область – 1 участок:

"Самара – Шымкент" км 965-1240, участок поселка Карабутак – границы Кызылординской области,

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Алматинская область – 3 участка:

"Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос" км 44-109, участок села Торе – села Лавар – 65 км;

"Алматы – Шелек – Хоргос" км 24-254, участок пункта взимания платы – границы Жетысуской области – 230 км;

"Алматы – Ташкент – Термез" км 102-143, участок села Дегерес – границы Жамбылской области – 41 км;

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Жамбылская область – еще 1 участок:

"Алматы – Ташкент – Термез" км 143-214, участок границы Алматинской области – села Кордай – 71 км;

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Костанайская область – 2 участка:

"Екатеринбург – Алматы" км 487-539, участок поселка Федоровка – города Костанай – 52 км;

"Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 7-218, участок города Тобыл – села Октябрьское – 211 км;

Ограничение действует для грузового и общественного транспорта.

Кызылординская область – 1 участок:

"Самара – Шымкент" км 1240-1563, участок границы Актюбинской области – села Торетам – 332 км.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: