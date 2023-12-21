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30 лет независимости Казахстана

"Прошу понять, простить": аким Караганды обратился к жителям города

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Мейрам Кожухов
Мейрам Кожухов. Фото: instagram.com/meiram_kozhukhov

Аким Караганды Мейрам Кожухов в соцсети обратился к жителям города и рассказал, когда у них состоится зажжение главной елки, передает NUR.KZ.

"25 числа пройдет зажжение главной елки на Каскаде. Почему в этот день? Нам пишут в комментариях: "Можно было бы в воскресенье". Да, можно, но есть один сюрприз и технически он может быть исполнен только в понедельник. Поэтому прошу понять, простить и прийти на елку в 18:30", – написал глава Караганды в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в этом году фейерверк будет запущен в трех местах: в Центральном парке, парке Дворца "Железнодорожников" и парке Майкудука.

"Карагандинцы задают мне вопрос: "Почему не устраиваете праздничные программы и фейерверк в Пришахтинске и на Юго-Востоке?"

Друзья, в следующем году мы планируем в этих парках завершить ремонт и в планах есть проводить там массовые гуляния с фейерверком и концертом, чтобы среди ночи не добираться в центр города", – ответил он.

Мейрам Кожухов добавил, что горожан также ждет новогодняя ярмарка в парке Победы.

"Вроде все, что хотел пояснить, работаем, стараемся, но и вы не молчите, предлагайте все супер идеи, обещаю, лучшие из них воплотить в нашем любимом городе!" – подытожил аким.

Напомним, Мейрам Кожухов был назначен акимом Караганды в январе этого года. Ранее он работал заместителем градоначальника.

Летом аким Караганды Мейрам Кожухов сообщил жителям о перекрытии улицы и был готов к критике, однако вместо этого получил одобрение и похвалу.

В Астане главную елку зажгли в прошлое воскресенье, 17 декабря.

А в Алматы главную елку города зажгли вчера. В честь зажжения новогодней красавицы на площади прошел концерт казахстанских звезд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051973-proshu-ponyat-prostit-akim-karagandy-sdelal-zayavlenie/

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