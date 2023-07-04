"Начинайте снова меня ругать": аким Караганды готовился к критике, а получил похвалу

Мейрам Кожухов. Кадр из видео: instagram.com/meiram_kozhukhov

Аким Караганды Мейрам Кожухов на своей официальной странице в Instagram сообщил жителям о перекрытии улицы и был готов к критике, однако вместо этого получил одобрение и похвалу.

"Ну что, друзья, начинайте снова меня ругать)))) Готов! На выходные праздничные дни (6, 7, 8, 9 июля) перекрываем полностью Бухар Жырау, участок от улицы Комиссарова до Абдирова.

Сами понимаете - ремонт, а сезон для такого вида работ очень короток, нужно успеть! В эти дни мы будем устранять пучины, ямы и закатаем асфальт.

И, мое коронное - набираемся терпения, а итог - хорошая дорога. 10 июля проезд дадим", - написал градоначальник в соцсети.

Он также разместил схему движения пассажирского транспорта в эти дни.

Однако вместо критики пользователи похвалили акима Караганды.

"Реально видно вашу работу! Спасибо вам! Дай Бог, чтобы ваш настрой не ослабевал", "Ругать не буду, вы - единственный за много лет, чью работу видит народ, мы потерпим, это же для нас", "Молодец! Правильно, только качественно делайте", "Спасибо за ремонт", "Мейрам Муратович - молодец! Не сомневаюсь, что был контроль за ремонтом дороги! Как все успеваете? Да, в принципе, сама и отвечу за вас: "Люблю свой город". Ведь правда?", "Спасибо вам за человеческое отношение, все понимаем. Если бы все и всегда так объясняли и так относились к горожанам. Спасибо вам за заботу и реальные изменения", - пишут комментаторы.

Напомним, Мейрам Кожухов был назначен акимом Караганды в январе 2023 года.

По информации официального сайта городской администрации, он родился 7 ноября 1972 года. Образование - высшее.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в должности исполнительного директора ТОО "М.К-Люкс".

На государственной службе с 2001 года. Занимал должности главного специалиста отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Сарани, акима поселка Актас, заместителя акима Сарани, акима района Алихана Бокейхана в Караганде.

До назначения на должность акима Караганды был заместителем главы города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027454-nachinayte-snova-menya-rugat-akim-karagandy-gotovilsya-k-kritike-a-poluchil-pohvalu/