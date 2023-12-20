Дороги в двух областях Казахстана закрыли из-за непогоды

В двух регионах Казахстана закрыты трассы для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "ҚазАвтоЖол".

"В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), а также проведением работ по очистке проезжей части введено ограничение движения транспорта, которое действует на трех участках автодорог республиканского значения в двух областях", – говорится в сообщении.

Жамбылская область – 1 участок:

"Алматы – Ташкент – Термез" км 159-238, участок села Кенен – села Кайнар (новый перевал Кордай) – 79 км.

Область Жетісу – 2 участка:

а/д "Ушарал – Достык" км 84–184, участок станции Коктума – станции Достык – 100 км;

а/д "Сарыозек – Коктал" км 45-68, перевал Алтын Емель.

Отмечается, что ограничение действует для всех видов транспорта.

Также сообщается, что на текущий час на трассах задействовано 674 единиц техники.

Напомним, на прошлой неделе на трассах Жамбылской области из-за плохих погодных условий застряли полтысячи грузовиков. Рядом с ними до улучшения ситуации находятся полицейские.

Также в регионе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба из-за непогоды.

На протяжении двух дней в Жамбылской области отменялось курсирование поездов из-за неблагоприятных погодных условий.

А в области Жетісу роженица попала в снежный плен. Вызволили ее спасатели региона.